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В рамках заочного уголовного преследования суд будет конфисковать имущество лиц, совершивших преступления против мира и человечности

В рамках заочного уголовного преследования суд будет конфисковать имущество лиц, совершивших преступления против мира и человечности В рамках заочного уголовного преследования будет конфисковываться имущество лиц, совершивших преступления против мира и человечности, основ конституционного строя государства.
Милли Меджлис
17 ноября 2023 г. 11:53
В рамках заочного уголовного преследования суд будет конфисковать имущество лиц, совершивших преступления против мира и человечности

В рамках заочного уголовного преследования будет конфисковываться имущество лиц, совершивших преступления против мира и человечности, основ конституционного строя государства.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается поправка в Уголовно-процессуальный кодекс.

Поправка гласит, что в случае, если в рамках заочного уголовного преследования вина обвиняемых, скрывающихся от следствия или суда за пределами территории Азербайджанской Республики, или намеренно отказавшихся явиться по повестке, будет доказана приговором суда, их имущество будет конфисковано в случаях, предусмотренных уголовным законом.

В частности это касается лиц, совершивших преступления против мира и человечности, основ и безопасности конституционного строя государства, финансировавших терроризм.

Конфискованное имущество будет направлено на возмещение ущерба потерпевшим и государству, а также на обеспечение гражданского иска.

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Версия на азербайджанском языке Cinayət təqibi qiyabi icraat qaydasında həyata keçirilərkən sülh və insanlıq əleyhinə cinayətləri törədənlərin əmlakı müsadirə ediləcək

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