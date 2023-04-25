В рамках "Года Гейдара Алиева" в Узбекистане пройдет международная конференция

В Узбекистане пройдет международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.
Было отмечено, что члены рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Узбекистаном Джаваншир Пашазаде, Агалар Велиев и депутат Малик Гасанов 26 апреля совершат визит в Ташкент.
Депутаты примут участие в международной конференции "Гейдар Алиев - спаситель, основатель независимого Азербайджана, основоположник азербайджано-узбекской дружбы и стратегического сотрудничества", которая состоится в Ташкентском университете мировой экономики и дипломатии в рамках "Года Гейдара Алиева".
Визит завершится 2 мая.