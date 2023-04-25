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В рамках "Года Гейдара Алиева" в Узбекистане пройдет международная конференция

В рамках "Года Гейдара Алиева" в Узбекистане пройдет международная конференция В Узбекистане пройдет международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Милли Меджлис
25 апреля 2023 г. 11:22
В рамках Года Гейдара Алиева в Узбекистане пройдет международная конференция

В Узбекистане пройдет международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Было отмечено, что члены рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Узбекистаном Джаваншир Пашазаде, Агалар Велиев и депутат Малик Гасанов 26 апреля совершат визит в Ташкент.

Депутаты примут участие в международной конференции "Гейдар Алиев - спаситель, основатель независимого Азербайджана, основоположник азербайджано-узбекской дружбы и стратегического сотрудничества", которая состоится в Ташкентском университете мировой экономики и дипломатии в рамках "Года Гейдара Алиева".

Визит завершится 2 мая.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda Heydər Əliyevlə bağlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək

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