В прошлом году в Азербайджане проведен 1241 мониторинг условий жизни усыновленных детей

В прошлом году в Азербайджане проведен 1241 мониторинг условий жизни усыновленных детей

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана в 2024 году провело 1241 мониторинг условий жизни детей, усыновленных гражданами страны, 24 мониторинга - в отношении детей, усыновленных иностранцами, и 231 мониторинг детей, переданных под опеку. Об этом сообщает Report со ссылкой на годовой отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми. Документ был обсужден на совместном заседании комитетов по правам человека, правовой политике и государственному строительству парламента Азербайджана.

В отчете также отмечается, что Агентство социальных услуг совместно с общественным объединением "Региональное развитие" в рамках проекта "Развитие механизма взаимодействия между ведомствами в сфере работы с детьми, находящимися в уличной среде" провело встречи с участием представителей МВД, Минобразования, Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, TƏBİB, местных органов власти и НПО.

В результате постоянно проводимых мониторингов из 100 выявленных беспризорных детей 86 были возвращены в семьи, 5 детей, находившихся в беспризорном состоянии, помещены в приют Агентства, 1 ребенок - в дом малютки. 30 детям оказана помощь в получении удостоверяющих личность документов, информация о детях, пропускающих занятия, направлена в Минобразования, а детях с проблемами здоровья - в TƏBİB.

Кроме того, в рамках грантового конкурса, объявленного Агентством государственной поддержки НПО, 10 специализированным НПО, участвующим в борьбе с торговлей людьми, выделено 140 500 манатов. МВД также потратило 59 786 манатов на социальную реабилитацию, содержание в приютах и выплату единовременных пособий лицам, ставшим жертвами преступлений, связанных с торговлей людьми.