В прошлом году политическим партиям и СМИ было выделено более 60 млн манатов

"В прошлом году политическим партиям было выделено 4 млн манатов".

"В прошлом году политическим партиям было выделено 4 млн манатов".

Как сообщает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов сказал на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения законопроекта об исполнении госбюджета на 2021 год.

По его словам, в минувшем году военнослужащим, несущим безупречную службу 20 и более лет, было выдано 470 квартир.

Министр отметил, что в прошлом году СМИ было выделено 58 млн манатов.