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В прошлом году на строительcтво на освобожденных территориях выделено 82,8 млн манатов

В прошлом году на строительcтво на освобожденных территориях выделено 82,8 млн манатов В 2022 году на проектирование и строительство новых жилых комплексов на освобожденных территориях Азербайджана выделено 82,8 млн манатов.
Милли Меджлис
24 мая 2023 г. 11:24
В прошлом году на строительcтво на освобожденных территориях выделено 82,8 млн манатов

В 2022 году на проектирование и строительство новых жилых комплексов на освобожденных территориях Азербайджана выделено 82,8 млн манатов.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год".

На улучшение питьевого водоснабжения освобожденных территорий выделено 30,3 млн манатов, на мелиоративные работы – 115,7 млн манатов.

Отметим, что на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий из государственного бюджета на 2022 год выделено 4311,0 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il azad edilmiş ərazilərdə tikinti işlərinin aparılmasına 82,8 milyon manat vəsait ayrılıb

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