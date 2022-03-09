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Госструктурам и должностным лицам в связи с коррупцией направлено 267 представлений

Госструктурам и должностным лицам в связи с коррупцией направлено 267 представлений Учитывая важное значение превентивных мер в борьбе с коррупцией, в прошлом году Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре применило меры прокурорского воздействия в направлении устранения условий для коррупционных преступлений, направило
Милли Меджлис
9 марта 2022 г. 13:58
Госструктурам и должностным лицам в связи с коррупцией направлено 267 представлений

Учитывая важное значение превентивных мер в борьбе с коррупцией, в прошлом году Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре применило меры прокурорского воздействия в направлении устранения условий для коррупционных преступлений, направило различным государственным структурам и должностным лицам 267 представлений для устранения допущенных правонарушений и предотвращения их повторения в будущем.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров в 2021 году.

На основании этих представлений ряд сотрудников привлечен к дисциплинарной ответственности и обеспечено принятие других необходимых мер.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi dövlət qurumlarına və vəzifəli şəxslərə 267 təqdimat verib

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