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В прошлом году 47 человек были привлечены к работе в строительстве без трудового договора

В прошлом году 47 человек были привлечены к работе в строительстве без трудового договора В прошлом году 47 человек были привлечены к работе в строительстве без трудовых договоров, на 13 работодателей были наложены административные штрафы на общую сумму 123 100 манатов.
Милли Меджлис
17 мая 2024 г. 10:04
В прошлом году 47 человек были привлечены к работе в строительстве без трудового договора

В прошлом году 47 человек были привлечены к работе в строительстве без трудовых договоров, на 13 работодателей были наложены административные штрафы на общую сумму 123 100 манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в ежегодном отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

Согласно отчету, данные факты были выявлены в ходе мониторинга, проведенного Центром мониторинга трудовых отношений Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям в 32 строящихся многоэтажных жилых домах.

Вместе с тем, в ходе проверок, проведенных Службой государственной инспекции труда на основании обращений граждан, был выявлен факт работы 512 (+143) лиц без трудового договора.

Работодатели были оштрафованы на общую сумму 2 млн 374 тыс. 400 (+591 900) манатов. Кроме того, за принуждение работников к выполнению работ, не относящейся к трудовой функции, одно должностное лицо привлечено к административной ответственности (штрафу).

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Версия на азербайджанском языке Ötən il 47 nəfər əmək müqaviləsi olmadan tikintidə işə cəlb edilib, 13 sahibkar cərimələnib

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