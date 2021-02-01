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В программах самозанятости будет отдано преимущество семьям шехидов 

В программах самозанятости будет отдано преимущество семьям шехидов  На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект поправок в закон “О занятости”.
Милли Меджлис
1 февраля 2021 г. 16:35
В программах самозанятости будет отдано преимущество семьям шехидов 

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект поправок в закон “О занятости”.

Как сообщает Report, при осуществлении программ самозанятости предпочтение будет отдано семьям шехидов.

Согласно статье 24, в процессе привлечения безработных к программам самозанятости предпочтение будет отдаваться лицам, получающим адресную социальную помощь, лицам с инвалидностью, в том числе детям до 18 лет с ограниченными физическими возможностями, лицам, более года числящимся безработными, пожилым за пару лет до пенсии, безработным, освобожденным из мест лишения свободы.

После внесения поправок в этом списке будут значиться и семьи шехидов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят.

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