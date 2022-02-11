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В повестку пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса включены 11 вопросов

В повестку пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса включены 11 вопросов Обнародована повестка запланированного на 15 февраля очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
11 февраля 2022 г. 18:12
В повестку пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса включены 11 вопросов

Обнародована повестка запланированного на 15 февраля очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены 11 вопросов.

На пленарном заседании будут обсуждаться законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики ”О медицинском страховании", законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики ”О Вооруженных силах Азербайджанской Республики" (второе чтение), законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики ”О газоснабжении" (второе чтение) и другие.

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