В повестку пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса включены 11 вопросов

Обнародована повестка запланированного на 15 февраля очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, в повестку заседания включены 11 вопросов.
На пленарном заседании будут обсуждаться законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики ”О медицинском страховании", законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики ”О Вооруженных силах Азербайджанской Республики" (второе чтение), законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики ”О газоснабжении" (второе чтение) и другие.