В повестку пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса включены 11 вопросов

Обнародована повестка запланированного на 15 февраля очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса.

Обнародована повестка запланированного на 15 февраля очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены 11 вопросов.

На пленарном заседании будут обсуждаться законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики ”О медицинском страховании", законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики ”О Вооруженных силах Азербайджанской Республики" (второе чтение), законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики ”О газоснабжении" (второе чтение) и другие.