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В повестку первого пленарного заседания весенней сессии парламента включены 12 вопросов

В повестку первого пленарного заседания весенней сессии парламента включены 12 вопросов В повестку первого пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса, которое состоится 1 февраля, включены 12 вопросов.
Милли Меджлис
27 января 2022 г. 19:47
В повестку первого пленарного заседания весенней сессии парламента включены 12 вопросов

В повестку первого пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса, которое состоится 1 февраля, включены 12 вопросов.

Как сообщает Report, парламентарии рассмотрят проект постановления о создании Дисциплинарной и Счетной комиссий Милли Меджлиса Азербайджана.

Среди прочих вопросов депутаты парламента рассмотрят также проекты законов Азербайджана Об утверждении Шушинской декларации "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой", "Об утверждении Соглашения между правительствами Азербайджана и Сербии о взаимной отмене визовых требований для лиц, имеющих общегражданские паспорта".

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