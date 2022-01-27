В повестку первого пленарного заседания весенней сессии парламента включены 12 вопросов

В повестку первого пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса, которое состоится 1 февраля, включены 12 вопросов.

В повестку первого пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса, которое состоится 1 февраля, включены 12 вопросов.

Как сообщает Report, парламентарии рассмотрят проект постановления о создании Дисциплинарной и Счетной комиссий Милли Меджлиса Азербайджана.

Среди прочих вопросов депутаты парламента рассмотрят также проекты законов Азербайджана Об утверждении Шушинской декларации "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой", "Об утверждении Соглашения между правительствами Азербайджана и Сербии о взаимной отмене визовых требований для лиц, имеющих общегражданские паспорта".