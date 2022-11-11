В повестку очередных заседаний Милли Меджлиса включено 18 вопросов

Обнародованы дата и повестка очередных заседаний Милли Меджлиса.

Обнародованы дата и повестка очередных заседаний Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, следующие пленарные заседания парламента запланированы на 16, 17 и 18 ноября.

В повестку дня заседаний включено 18 вопросов.

Это проект закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год" (первое чтение), проект закона Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2023 год" (первое чтение), проект закона Азербайджанской Республики "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2023 год" (первое чтение) и др.