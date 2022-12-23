В повестку очередного заседания Милли Меджлиса включены 22 вопроса

В повестку предстоящего 27 декабря заседания Милли Меджлиса включены 22 вопроса.

В повестку предстоящего 27 декабря заседания Милли Меджлиса включены 22 вопроса.

Как сообщает Report, это проект Конституционного закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "О нормативно-правовых актах" (второе чтение), проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О социальном страховании", "О дипломатической службе" и в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение) и др.