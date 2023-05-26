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В повестку очередного пленарного заседания Милли Меджлиса включены 28 вопросов

В повестку очередного пленарного заседания Милли Меджлиса включены 28 вопросов Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет 30 мая.
Милли Меджлис
26 мая 2023 г. 18:02
В повестку очередного пленарного заседания Милли Меджлиса включены 28 вопросов

Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет 30 мая.

Как сообщает Report, в повестку дня заседания включены 28 вопросов.

Это проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной службе" (третье чтение), проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение), проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение) и др.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin növbəti plenar iclasının vaxtı və gündəliyi açıqlanıb

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