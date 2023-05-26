В повестку очередного пленарного заседания Милли Меджлиса включены 28 вопросов

Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет 30 мая.

Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет 30 мая.

Как сообщает Report, в повестку дня заседания включены 28 вопросов.

Это проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной службе" (третье чтение), проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение), проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение) и др.