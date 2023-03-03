В повестку очередного пленарного заседания Милли Меджлиса включены 13 вопросов

Обнародована повестка запланированного на 7 марта очередного пленарного заседания Милли Меджлиса.

Обнародована повестка запланированного на 7 марта очередного пленарного заседания Милли Меджлиса.

Как передает Report, в повестку дня заседания включены 13 вопросов.

Это проект изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальном страховании" (третье чтение), проект изменений в закон Азербайджанской Республики "О страховании от безработицы" (третье чтение); проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (третье чтение), проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение), проект закона Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике" (второе чтение), проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О прохождении службы в органах прокуратуры" (второе чтение) и др.