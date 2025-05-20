В повестку очередного пленарного заседания Милли Меджлиса включено 13 вопросов

Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 23 мая.
Как сообщает Report, в повестку дня включено 13 вопросов.
Парламентарии обсудят проект закона о внесении изменений в Водный кодекс Азербайджанской Республики и закон "О мелиорации и ирригации", проект закона о внесении изменений в законы "О паспортах" и "О государственной службе" в первом чтении, проект закона о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О хлопководстве" в первом чтении и др. вопросы.