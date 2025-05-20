В повестку очередного пленарного заседания Милли Меджлиса включено 13 вопросов

Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 23 мая.

Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 23 мая.

Как сообщает Report, в повестку дня включено 13 вопросов.

Парламентарии обсудят проект закона о внесении изменений в Водный кодекс Азербайджанской Республики и закон "О мелиорации и ирригации", проект закона о внесении изменений в законы "О паспортах" и "О государственной службе" в первом чтении, проект закона о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О хлопководстве" в первом чтении и др. вопросы.