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В повестку очередного пленарного заседания Милли Меджлиса включено 13 вопросов

В повестку очередного пленарного заседания Милли Меджлиса включено 13 вопросов Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 23 мая.
Милли Меджлис
20 мая 2025 г. 18:39
В повестку очередного пленарного заседания Милли Меджлиса включено 13 вопросов

Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 23 мая.

Как сообщает Report, в повестку дня включено 13 вопросов.

Парламентарии обсудят проект закона о внесении изменений в Водный кодекс Азербайджанской Республики и закон "О мелиорации и ирригации", проект закона о внесении изменений в законы "О паспортах" и "О государственной службе" в первом чтении, проект закона о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О хлопководстве" в первом чтении и др. вопросы.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin mayın 23-də keçiriləcək iclasının gündəliyi məlum olub

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