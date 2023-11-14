Милли Меджлис ратифицирует соглашение между Азербайджаном и Турцией.
Как сообщает Report, в связи с этим внесены изменения в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания парламента.
В повестку дня заседания включен законопроект об утверждении "Соглашения о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о строительстве жилых домов, начальной школы, детского сада и культурного центра в провинции Кахраманмараш Турецкой Республики".
Таким образом, количество включенных в повестку дня заседания вопросов достигло 15.