Милли Меджлис ратифицирует соглашение между Азербайджаном и Турцией

Милли Меджлис ратифицирует соглашение между Азербайджаном и Турцией.

Милли Меджлис ратифицирует соглашение между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, в связи с этим внесены изменения в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания парламента.

В повестку дня заседания включен законопроект об утверждении "Соглашения о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о строительстве жилых домов, начальной школы, детского сада и культурного центра в провинции Кахраманмараш Турецкой Республики".

Таким образом, количество включенных в повестку дня заседания вопросов достигло 15.