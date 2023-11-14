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Милли Меджлис ратифицирует соглашение между Азербайджаном и Турцией

Милли Меджлис ратифицирует соглашение между Азербайджаном и Турцией Милли Меджлис ратифицирует соглашение между Азербайджаном и Турцией.
Милли Меджлис
14 ноября 2023 г. 11:25
Милли Меджлис ратифицирует соглашение между Азербайджаном и Турцией

Милли Меджлис ратифицирует соглашение между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, в связи с этим внесены изменения в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания парламента.

В повестку дня заседания включен законопроект об утверждении "Соглашения о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о строительстве жилых домов, начальной школы, детского сада и культурного центра в провинции Кахраманмараш Турецкой Республики".

Таким образом, количество включенных в повестку дня заседания вопросов достигло 15.

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Версия на английском языке Milli Majlis to ratify agreement between Azerbaijan and Türkiye
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Azərbaycanla Türkiyə arasındakı sazişi ratifikasiya edəcək

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