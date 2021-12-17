В повестку дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса включены 34 вопроса

Обнародована повестка запланированного на 20 декабря очередного пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, в повестку заседания включены 34 вопроса.
В числе обсуждаемых вопросов будет законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О судах и судьях" (третье чтение), законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики ”О лицензиях и разрешениях", законопроект ”О туризме" (второе чтение), законопроект Азербайджанской Республики ”О медиа" (второе чтение), законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О физической культуре и спорте" (первое чтение) и другие.