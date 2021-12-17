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В повестку дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса включены 34 вопроса

В повестку дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса включены 34 вопроса Обнародована повестка запланированного на 20 декабря очередного пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
17 декабря 2021 г. 18:48
В повестку дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса включены 34 вопроса

Обнародована повестка запланированного на 20 декабря очередного пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены 34 вопроса.

В числе обсуждаемых вопросов будет законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О судах и судьях" (третье чтение), законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики ”О лицензиях и разрешениях", законопроект ”О туризме" (второе чтение), законопроект Азербайджанской Республики ”О медиа" (второе чтение), законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О физической культуре и спорте" (первое чтение) и другие.

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