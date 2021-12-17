В повестку дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса включены 34 вопроса

Обнародована повестка запланированного на 20 декабря очередного пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса.

Обнародована повестка запланированного на 20 декабря очередного пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены 34 вопроса.

В числе обсуждаемых вопросов будет законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О судах и судьях" (третье чтение), законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики ”О лицензиях и разрешениях", законопроект ”О туризме" (второе чтение), законопроект Азербайджанской Республики ”О медиа" (второе чтение), законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О физической культуре и спорте" (первое чтение) и другие.