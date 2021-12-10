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В повестку дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса включены 17 вопросов

В повестку дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса включены 17 вопросов Обнародована повестка очередного пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса, которое намечено на 14 декабря.
Милли Меджлис
10 декабря 2021 г. 18:46
В повестку дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса включены 17 вопросов

Обнародована повестка очередного пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса, которое намечено на 14 декабря.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены 17 вопросов:

Проект закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики ”О бюджетной системе" (первое чтение);

Проект закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики ”О государственном долге" (первое чтение);

Проект закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики" (первое чтение);

Проект закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики ”О таможенном тарифе" (первое чтение);

Проект закона Азербайджанской Республики ”О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О страховании от безработицы" (первое чтение);

Проект закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики ”О занятости" (первое чтение);

Проект закона Азербайджанской Республики ”О медиа " (первое чтение) и др.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament to discuss new draft media law on December 14
Версия на азербайджанском языке "Media haqqında" yeni qanun layihəsinin parlamentdə müzakirəyə çıxarılacağı vaxt məlum olub

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