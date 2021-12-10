В повестку дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса включены 17 вопросов

Обнародована повестка очередного пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса, которое намечено на 14 декабря.
Как сообщает Report, в повестку заседания включены 17 вопросов:
Проект закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики ”О бюджетной системе" (первое чтение);
Проект закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики ”О государственном долге" (первое чтение);
Проект закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики" (первое чтение);
Проект закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики ”О таможенном тарифе" (первое чтение);
Проект закона Азербайджанской Республики ”О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О страховании от безработицы" (первое чтение);
Проект закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики ”О занятости" (первое чтение);
Проект закона Азербайджанской Республики ”О медиа " (первое чтение) и др.