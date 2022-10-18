В повестку дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса включено 50 вопросов

В повестку дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса, которая состоится 21 октября, включены 50 вопросов.

В повестку дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса, которая состоится 21 октября, включено 50 вопросов.

Как сообщает Report, это проекты законов Азербайджанской Республики об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Алжирской Народной Демократической Республики "Об освобождении от взаимных визовых требований лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта", об утверждении Соглашения "О социальном обеспечении между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Сербия" и др.