Постоянный комитет АПА принял 7 проектов резолюций в Баку

На заседании постоянного комитета по экономике и устойчивому развитию Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) принято 7 проектов резолюций.

Постоянный комитет по экономике и устойчивому развитию Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) принял 7 проектов резолюций.

Как сообщает Report, решения приняты на заседании комитета, организованном в рамках 15-й пленарной сессии АПА в Баку.

Резолюции касаются создания энергетического рынка в Азии, экологических проблемы, финансовых вопросов, усилий по экономическому росту и искоренению нищеты.

Документы также охватывают роль парламентариев АПА в поддержке реализации Целей устойчивого развития, водоснабжение и санитарию в Азии, Азиатскую инициативу по климатическому финансированию.