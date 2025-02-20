О нас

Постоянный комитет АПА принял 7 проектов резолюций в Баку

Постоянный комитет АПА принял 7 проектов резолюций в Баку На заседании постоянного комитета по экономике и устойчивому развитию Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) принято 7 проектов резолюций.
Милли Меджлис
20 февраля 2025 г. 10:00
Постоянный комитет АПА принял 7 проектов резолюций в Баку

Постоянный комитет по экономике и устойчивому развитию Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) принял 7 проектов резолюций.

Как сообщает Report, решения приняты на заседании комитета, организованном в рамках 15-й пленарной сессии АПА в Баку.

Резолюции касаются создания энергетического рынка в Азии, экологических проблемы, финансовых вопросов, усилий по экономическому росту и искоренению нищеты.

Документы также охватывают роль парламентариев АПА в поддержке реализации Целей устойчивого развития, водоснабжение и санитарию в Азии, Азиатскую инициативу по климатическому финансированию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке APA Permanent Committee adopts 7 draft resolutions
Версия на азербайджанском языке APA-nın daimi komitəsində 7 qətnamə layihəsi qəbul edilib

Экслюзивные новости

Стеф Горис: Наши инициативы поддерживают дипмиссии Азербайджана и Бельгии в Брюсселе и в Баку
Стеф Горис: Наши инициативы поддерживают дипмиссии Азербайджана и Бельгии в Брюсселе и в Баку
19 февраля 2025 г. 08:10
Глава Belgazercom: Наша цель - расширить присутствие бельгийских компаний в Азербайджане
Глава Belgazercom: Наша цель - расширить присутствие бельгийских компаний в Азербайджане
19 февраля 2025 г. 07:00
Эксперт: Геополитика доказывает - Транскаспийский маршрут экспорта нефти для Казахстана необходим
Эксперт: Геополитика доказывает - Транскаспийский маршрут экспорта нефти для Казахстана необходим
18 февраля 2025 г. 12:48
В Азербайджане назван объем производства электроэнергии из ВИЭ в январе
В Азербайджане назван объем производства электроэнергии из ВИЭ в январе
18 февраля 2025 г. 09:16
В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
14 февраля 2025 г. 10:36
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
13 февраля 2025 г. 15:24
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
10 февраля 2025 г. 13:00
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi