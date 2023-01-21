В ПАСЕ будут приняты решения в отношении боевиков ИГИЛ и их семей

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) будут приняты решения в отношении боевиков ИГИЛ и их семей.

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) будут приняты решения в отношении боевиков ИГИЛ и их семей.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Было отмечено, что 22 января председатель Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям и глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов, а также члены делегации депутаты Эркин Гадирли, Рафаэль Гусейнов, Нигяр Арпадарай, Кямал Джафаров, Сабир Гаджиев, Кенуль Нуруллаева, Асим Моллазаде, Фазиль Мустафа, Севиндж Фаталиева, Турал Гянджалиев, Парвин Каримзаде посетят Страсбург, чтобы принять участие в следующей сессии ПАСЕ.

На сессии будут обсуждены и приняты соответствующие решения относительно проблем, связанных с боевиками ИГИЛ и их семьями, возвращающимися из Сирии и других стран в государства-члены Совета Европы, влияние вооруженных конфликтов на окружающую среду, проблему сексуальных домогательств, а также процедуры мониторинга ПАСЕ.