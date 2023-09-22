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В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания по проекту Кодекса о конкуренции

В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания по проекту Кодекса о конкуренции Как сообщалось, в порядке законодательной инициативы президента Азербайджанской Республики в Милли Меджлис представлен состоящий из 12 глав и 83 статей проект Кодекса о конкуренции, принятие которого ознаменует объединение в одном правовом документе закон
Милли Меджлис
22 сентября 2023 г. 18:50
В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания по проекту Кодекса о конкуренции

Как сообщалось, в порядке законодательной инициативы президента Азербайджанской Республики в Милли Меджлис представлен состоящий из 12 глав и 83 статей проект Кодекса о конкуренции, принятие которого ознаменует объединение в одном правовом документе законов страны "Об антимонопольной деятельности", "О недобросовестной конкуренции" и "О естественных монополиях".

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Учитывая влияние, что принятие Кодекса о конкуренции послужит росту национальной экономики, сделает деловую среду в стране более благоприятной, обеспечит здоровую конкуренцию, заложив правовые основы для деловой активности именно в такой обстановке, 26 сентября в Милли Меджлисе с участием представителей всех заинтересованных сторон будут проведены общественные слушания.

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