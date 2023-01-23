О нас

В парламенте обсуждаются вопросы предотвращения несчастных случаев на рабочих местах

В парламенте обсуждаются вопросы предотвращения несчастных случаев на рабочих местах В число основных целей комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике входят вопросы трудовых отношений и охраны труда, на которые следует обращать серьезное внимание.
Милли Меджлис
23 января 2023 г. 11:48
В парламенте обсуждаются вопросы предотвращения несчастных случаев на рабочих местах

В число основных целей комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике входят вопросы трудовых отношений и охраны труда, на которые следует обращать серьезное внимание.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Муса Гулиев сказал на сегодняшнем заседании комитета.

"Распоряжением президента в целях развития предпринимательства временно приостановлены проверки. Однако к нам поступают определенные жалобы и обращения в связи с нарушениями трудовых прав работников, в том числе правил охраны труда и безопасности, что приводит к получению травм и смертельным случаям. Для изучения этого вопроса и при необходимости внесения поправок в законодательство было бы целесообразно провести слушания", - добавил М.Гулиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Prevention of workplace accidents discussed in Parliament of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Parlamentdə iş yerlərində ölüm hallarının olması məsələsi qaldırılıb

Самое важное

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
23 января 2023 г. 09:39
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
МИД: Деструктивные действия и заявления направлены против Армении
МИД: Деструктивные действия и заявления направлены против Армении
21 января 2023 г. 20:09
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54
Президент Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января
20 января 2023 г. 16:29
Азербайджанский народ чтит память своих шехидов
ФотоАзербайджанский народ чтит память своих шехидов
20 января 2023 г. 12:28
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard
20 января 2023 г. 11:50
Президент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ
20 января 2023 г. 04:41
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов
19 января 2023 г. 23:46
Президент Азербайджана встретился в Давосе с комиссаром ЕС по бюджету и администрации
Президент Азербайджана встретился в Давосе с комиссаром ЕС по бюджету и администрации
19 января 2023 г. 23:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi