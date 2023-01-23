В парламенте обсуждаются вопросы предотвращения несчастных случаев на рабочих местах

В число основных целей комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике входят вопросы трудовых отношений и охраны труда, на которые следует обращать серьезное внимание.

В число основных целей комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике входят вопросы трудовых отношений и охраны труда, на которые следует обращать серьезное внимание.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Муса Гулиев сказал на сегодняшнем заседании комитета.

"Распоряжением президента в целях развития предпринимательства временно приостановлены проверки. Однако к нам поступают определенные жалобы и обращения в связи с нарушениями трудовых прав работников, в том числе правил охраны труда и безопасности, что приводит к получению травм и смертельным случаям. Для изучения этого вопроса и при необходимости внесения поправок в законодательство было бы целесообразно провести слушания", - добавил М.Гулиев.