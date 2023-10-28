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В парламенте Бразилии отметят 30-летие дипотношений с Азербайджаном

В парламенте Бразилии отметят 30-летие дипотношений с Азербайджаном В парламенте Бразилии отметят 30-летие дипломатических отношений с Азербайджаном.
Милли Меджлис
28 октября 2023 г. 15:55
В парламенте Бразилии отметят 30-летие дипотношений с Азербайджаном

В парламенте Бразилии отметят 30-летие дипломатических отношений с Азербайджаном.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

Сообщается, что руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Бразилией Мушфиг Мамедов 30 октября совершит визит в Бразилию, где примет участие в мероприятиях, посвященных 30-летию дипотношений между двумя странами.

В рамках визита Мушфиг Мамедов также проведет ряд двусторонних встреч в бразильском парламенте. На встречах будут обсуждаться текущие и будущие перспективы развития межпарламентских отношений.

Поездка завершится 4 ноября.

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Версия на английском языке Brazilian parliament to celebrate 30th anniversary of diplomatic relations with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Braziliya arasında diplomatik münasibətlərin 30 illiyi qeyd olunacaq

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