В парламенте Бразилии отметят 30-летие дипотношений с Азербайджаном

В парламенте Бразилии отметят 30-летие дипломатических отношений с Азербайджаном.

В парламенте Бразилии отметят 30-летие дипломатических отношений с Азербайджаном.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

Сообщается, что руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Бразилией Мушфиг Мамедов 30 октября совершит визит в Бразилию, где примет участие в мероприятиях, посвященных 30-летию дипотношений между двумя странами.

В рамках визита Мушфиг Мамедов также проведет ряд двусторонних встреч в бразильском парламенте. На встречах будут обсуждаться текущие и будущие перспективы развития межпарламентских отношений.

Поездка завершится 4 ноября.