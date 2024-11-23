В парламенте Азербайджана указали Пашиняну на недопустимость параллелей между Западным Азербайджаном и "Западной Арменией"

15:39

Попытка премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести параллель между вопросом Западного Азербайджана и вымышленным понятием "Западная Армения" неприемлема.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Инициативной группы Милли Меджлиса по возвращению в Западный Азербайджан.

В нем отмечается, что вопрос Западного Азербайджана - это вопрос прав человека, направленный на мирное, безопасное и достойное возвращение азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке, в Армению. Термин "Западная Армения" - это территориальная претензия, отраженная в Конституции Армении, а также в других документах и политических шагах.

"То, что армянский премьер-министр хотя бы на словах ставит под сомнение вымышленное понятие "Западная Армения" и делает заявления о "переходе от мифической Армении к реальной" - это шаги, которые следовало бы сделать давно. Однако, это не должно происходить за счет права западных азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке, мирно вернуться в свои дома. Недопустимо сравнивать наше правое дело, основанное на правах человека, с территориальными претензиями", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Община Западного Азербайджана неоднократно обращалась к правительству Армении с предложением начать диалог о возвращении западных азербайджанцев с полным соблюдением норм и принципов международного права, включая территориальную целостность и суверенитет государств. Однако, Армения проигнорировала эти призывы и даже попыталась представить деятельность Общины как угрозу своей территориальной целостности.

"Премьер-министру Пашиняну вместо того, чтобы делать такие нелепые сравнения следует ответить на призывы Общины к диалогу, обеспечить безопасное и достойное возвращение западных азербайджанцев, немедленно и безоговорочно работать над исключением территориальных претензий к Азербайджану и другим соседним государствам из Конституции Армении и других документов, и прекратить опасную политику милитаризации", - говорится в заявлении.