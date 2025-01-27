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В парламенте Азербайджана пройдут слушания по религиозной ситуации в стране

В парламенте Азербайджана пройдут слушания по религиозной ситуации в стране В Милли Меджлисе пройдут общественные обсуждения и слушания, посвященные религиозной ситуации в стране.
Милли Меджлис
27 января 2025 г. 12:00
В парламенте Азербайджана пройдут слушания по религиозной ситуации в стране

В Милли Меджлисе пройдут общественные обсуждения и слушания, посвященные религиозной ситуации в стране.

Как сообщает Report, согласно плану работы Комитета по общественным объединениям и религиозным структурам на весеннюю сессию, планируется проведение шести слушаний.

Общественные обсуждения будут посвящены текущей ситуации с общественными объединениями и политическими партиями, религиозной ситуации в стране, а также состоянию религиозных памятников.

Кроме того, в план работы включено обсуждение совместно с соответствующими комитетами тем, касающихся продвижения вопросов возвращения в Западный Азербайджан на международных платформах, состояния и восстановления религиозных памятников на освобожденных территориях, а также донесения реальной ситуации до международного сообщества.

План работы, представленный на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета, был принят.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament to hold hearings on religious situation in country
Версия на азербайджанском языке Parlamentdə ölkədəki dini durumla bağlı ictimai müzakirə və dinləmələr keçiriləcək

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