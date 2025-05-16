В парламенте Азербайджана обсудили изменение даты ежегодного отчета Кабинета министров

Милли Меджлис Азербайджана в первом чтении принял законопроект об изменении даты отчета Кабинета Министров перед законодательным органом.

Милли Меджлис Азербайджана в первом чтении принял законопроект об изменении даты отчета Кабинета Министров перед законодательным органом.

Как сообщает Report, соответствующий проект поправок в Конституционный закон "О дополнительных гарантиях права решения вопроса доверия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Кабинету Министров" был вынесен на обсуждение сегодняшнего пленарного заседания.

Согласно действующему закону, Кабинет Министров ежегодно отчитывается о своей деятельности на пятом заседании весенней сессии Милли Меджлиса.

Предлагаемые изменения предусматривают, что отчет правительства должен представляться ежегодно до 31 марта.

Цель поправки – повысить гибкость процедуры представления отчета. Время отчета Кабинета Министров предлагается определять по согласованию и в более подходящее время для графика работы обоих органов. При этом, в проекте предлагается ограничить срок представления отчета до 31 марта, то есть I кварталом года. Это положение основано на сложившейся практике представления отчетов.