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В парламент представлен проект закона об исполнении госбюджета Азербайджана на 2024г

В парламент представлен проект закона об исполнении госбюджета Азербайджана на 2024г В Милли Меджлис поступил законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".
Милли Меджлис
23 мая 2025 г. 09:13
В парламент представлен проект закона об исполнении госбюджета Азербайджана на 2024г

В Милли Меджлис Азербайджана поступил законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Как сообщает Report, законопроект будет обсуждаться на следующей неделе на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В 2024 году доходы государственного бюджета Азербайджана составили 37 млрд 164,2 млн манатов (+5,5% от показателя 2023 года), а расходы - 37 млрд 719,7 млн манатов (+3,5%).

В результате в прошлом году бюджет исполнен с дефицитом в 555,5 млн манатов (на 37,1% меньше, чем в 2023 году) или 0,4% ВВП , что на 37,1% меньше, чем в предыдущем году.

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Версия на английском языке Bill on implementation of 2024 state budget submitted to Azerbaijani Milli Majlis
Версия на азербайджанском языке "2024-cü il dövlət büdcəsinin icrası haqqında" qanun layihəsi Milli Məclisə daxil olub

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