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Счетная палата: В некоторых учреждениях возврат средств невозможен

Счетная палата: В некоторых учреждениях возврат средств невозможен «В составе средств, исполненных с нарушениями, большая часть суммы, восстановление которой не считается возможным, сформировалась в основном по структурам, действующим в сфере науки, образования, здравоохранения и культуры».
Милли Меджлис
20 апреля 2022 г. 14:19
Счетная палата: В некоторых учреждениях возврат средств невозможен

В объеме средств, исполненных с нарушениями, восстановление значительной части не представляется возможным в основном в предприятиях, относящихся к сфере науки, образования, здравоохранения и культуры.

Как сообщает Report, об этом на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству по обсуждению отчета о деятельности Счетной палаты в прошлом году заявил председатель палаты Вугар Гюльмамедов.

По его словам, есть определенные трудности в восстановлении средств в этих сферах.

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