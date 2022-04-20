Счетная палата: В некоторых учреждениях возврат средств невозможен

В объеме средств, исполненных с нарушениями, восстановление значительной части не представляется возможным в основном в предприятиях, относящихся к сфере науки, образования, здравоохранения и культуры.
Как сообщает Report, об этом на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству по обсуждению отчета о деятельности Счетной палаты в прошлом году заявил председатель палаты Вугар Гюльмамедов.
По его словам, есть определенные трудности в восстановлении средств в этих сферах.