В ММ пройдет слушание по юридической оценке военных провокаций Армении против Азербайджана

В Милли Меджлисе планируется провести специальное слушание по правовым механизмам защиты прав граждан Азербайджана, нарушенных в результате оккупации вооруженными силами Армении, и осуществления на основании соответствующих исков в международных инстанция

В Милли Меджлисе планируется провести специальное слушание по правовым механизмам защиты прав граждан Азербайджана, нарушенных в результате оккупации вооруженными силами Армении, и осуществления на основании соответствующих исков в международных инстанциях возмещения ущерба Азербайджанскому государству.

Как сообщает Report, это нашло отражение в плане работ на осеннюю сессию комитета Милли Меджлиса по правам человека.

В план работ комитета также вошли:

- Правовая оценка военных провокаций Армении против Азербайджана во время и после Отечественной войны и проведение обсуждений о совместных мероприятиях с международными организациями;

- Оценка провокаций Армении против Азербайджана после Отечественной войны в контексте прав человека, регулярная отправка в международные организации документов, правовых актов в связи с этим;

- Принятие мер по реализации предложения о создании мобильной группы по правам человека при комитете на встречах с НПО правового профиля;

- Слушания по подготовке законопроекта о соотечественниках, проживающих за рубежом, и диаспорских организациях;

- Подготовка законопроекта о защите прав граждан страны в цифровом пространстве;

- Организация совместной работы с соответствующими государственными и правительственными структурами по подготовке законодательного акта о Великом возвращении в Карабах и др.

План работ был обсужден и принят членами комитета.