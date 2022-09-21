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В ММ пройдет слушание по юридической оценке военных провокаций Армении против Азербайджана

В ММ пройдет слушание по юридической оценке военных провокаций Армении против Азербайджана В Милли Меджлисе планируется провести специальное слушание по правовым механизмам защиты прав граждан Азербайджана, нарушенных в результате оккупации вооруженными силами Армении, и осуществления на основании соответствующих исков в международных инстанция
Милли Меджлис
21 сентября 2022 г. 11:40
В ММ пройдет слушание по юридической оценке военных провокаций Армении против Азербайджана

В Милли Меджлисе планируется провести специальное слушание по правовым механизмам защиты прав граждан Азербайджана, нарушенных в результате оккупации вооруженными силами Армении, и осуществления на основании соответствующих исков в международных инстанциях возмещения ущерба Азербайджанскому государству.

Как сообщает Report, это нашло отражение в плане работ на осеннюю сессию комитета Милли Меджлиса по правам человека.

В план работ комитета также вошли:

- Правовая оценка военных провокаций Армении против Азербайджана во время и после Отечественной войны и проведение обсуждений о совместных мероприятиях с международными организациями;

- Оценка провокаций Армении против Азербайджана после Отечественной войны в контексте прав человека, регулярная отправка в международные организации документов, правовых актов в связи с этим;

- Принятие мер по реализации предложения о создании мобильной группы по правам человека при комитете на встречах с НПО правового профиля;

- Слушания по подготовке законопроекта о соотечественниках, проживающих за рубежом, и диаспорских организациях;

- Подготовка законопроекта о защите прав граждан страны в цифровом пространстве;

- Организация совместной работы с соответствующими государственными и правительственными структурами по подготовке законодательного акта о Великом возвращении в Карабах и др.

План работ был обсужден и принят членами комитета.

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Версия на английском языке Milli Majlis to hold hearings on legal assessment of Armenia's military provocations against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təxribatlarının hüquqi qiymətləndirilməsi ilə bağlı MM-də dinləmələr keçiriləcək

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