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В ММ обсуждают законопроект "Об исполнении госбюджета Азербайджана на 2018 год"

В ММ обсуждают законопроект "Об исполнении госбюджета Азербайджана"
© Report

На сегодняшнем последнем пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана приступили к обсуждениям законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год".

Как сообщает Report, на заседании под председательством спикера Октая Асадова обсудят лишь данный законопроект. 

По завершении заседания весенняя сессия парламента завершится. 

Согласно Внутреннему уставу Милли Меджлиса, весенняя сессия начинается 1 февраля и продолжается до 31 мая. 

Также планируется проведение внеочередной сессии парламента. 

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