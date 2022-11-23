В ММ обсуждается новый вариант законопроекта “О политических партиях”

На совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным организациям, правовой политике и государственному строительству, правам человека обсуждается новый вариант законопроекта “О политических партиях”.

На совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным организациям, правовой политике и государственному строительству, правам человека обсуждается новый вариант законопроекта “О политических партиях”.

Как сообщает Report, на заседании присутствуют председатели этих комитетов, члены политических партий.

Отметим, что 26 июля этого года Милли Меджлис обратился к политическим партиям в связи с предложениями касательно нового законопроекта. За прошедший период около 50 политических партий официально представили более 250 предложений. Наряду с этим, в парламенте прошли слушания по новому законопроекту. На основе отзывов, озвученных и представленных на слушаниях, был разработан новый вариант законопроекта.