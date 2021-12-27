Милли Меджлис принял годовой отчет о гендерном равенстве

В Милли Меджлисе заслушивается годовой отчет органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсуждена "Ежегодная информация соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства".

Как сообщает Report, документ был вынесен на голосование после обсуждений и принят.

11:52

В Милли Меджлисе заслушивается годовой отчет органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства.

Как сообщает Report, документ представляет председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

Затем состоятся обсуждения документа.