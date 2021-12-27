Милли Меджлис принял годовой отчет о гендерном равенстве

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсуждена "Ежегодная информация соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства".
Как сообщает Report, документ был вынесен на голосование после обсуждений и принят.
11:52
В Милли Меджлисе заслушивается годовой отчет органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства.
Как сообщает Report, документ представляет председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.
Затем состоятся обсуждения документа.