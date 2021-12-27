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Милли Меджлис принял годовой отчет о гендерном равенстве

Милли Меджлис принял годовой отчет о гендерном равенстве В Милли Меджлисе заслушивается годовой отчет органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства
Милли Меджлис
27 декабря 2021 г. 13:00
Милли Меджлис принял годовой отчет о гендерном равенстве
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На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсуждена "Ежегодная информация соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства".

Как сообщает Report, документ был вынесен на голосование после обсуждений и принят.

11:52

В Милли Меджлисе заслушивается годовой отчет органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства.

Как сообщает Report, документ представляет председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

Затем состоятся обсуждения документа.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis gender bərabərliyi ilə bağlı illik məlumatı qəbul edib
Версия на английском языке Annual report on gender equality submitted to Azerbaijani Parliament

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