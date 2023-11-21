Пакет госбюджета Азербайджана на 2024 год обсужден во втором чтении

На пленарном заседании Милли Меджлиса пакет государственного бюджета Азербайджана на 2024 год обсужден во втором чтении.
Как сообщает Report, в заседании принимали участие члены правительства.
После обсуждений парламентарии проголосовали за принятие во втором чтении проектов законов, включенных в пакет госбюджета.
Проект государственного бюджета на 2024 год обсуждается во втором чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, проект представил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.
В обсуждениях принимают участие председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов и члены правительства.
Отметим, что доходы государственного бюджета на 2024 год предусмотрены в размере 34 173 000 тыс. манатов, а расходы - 36 763 000 тыс. манатов.