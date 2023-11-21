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Пакет госбюджета Азербайджана на 2024 год обсужден во втором чтении

Пакет госбюджета Азербайджана на 2024 год обсужден во втором чтении Проект государственного бюджета на 2024 год обсуждается во втором чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
21 ноября 2023 г. 13:10
Пакет госбюджета Азербайджана на 2024 год обсужден во втором чтении

На пленарном заседании Милли Меджлиса пакет государственного бюджета Азербайджана на 2024 год обсужден во втором чтении.

Как сообщает Report, в заседании принимали участие члены правительства.

После обсуждений парламентарии проголосовали за принятие во втором чтении проектов законов, включенных в пакет госбюджета.

12:41

Проект государственного бюджета на 2024 год обсуждается во втором чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, проект представил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

В обсуждениях принимают участие председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов и члены правительства.

Отметим, что доходы государственного бюджета на 2024 год предусмотрены в размере 34 173 000 тыс. манатов, а расходы - 36 763 000 тыс. манатов.

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