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В Азербайджане принят новый закон "О медиа"

В Азербайджане принят новый закон "О медиа" В Азербайджане принят новый закон "О медиа".
Милли Меджлис
30 декабря 2021 г. 12:44
В Азербайджане принят новый закон О медиа
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В Азербайджане принят новый закон "О медиа".

Как сообщает Report, закон обсуждался сегодня на последнем заседании осенней сессии парламента.

Информацию о проекте предоставил председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж.

В заседании приняли участие исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики (MEDIA) Ахмед Исмайлов, официальные лица Агентства, председатель Совета прессы Афлатун Амашов.

Затем законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.

Он состоит из 9 глав и 78 статей и определяет организационные, правовые и экономические основы деятельности в сфере медиа, а также общие правила получения, подготовки, передачи, производства и вещания массовой информации.

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Версия на английском языке New law on media adopted in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis “Media haqqında” yeni qanunu qəbul edib

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