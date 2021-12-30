В Азербайджане принят новый закон "О медиа".
Как сообщает Report, закон обсуждался сегодня на последнем заседании осенней сессии парламента.
Информацию о проекте предоставил председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж.
В заседании приняли участие исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики (MEDIA) Ахмед Исмайлов, официальные лица Агентства, председатель Совета прессы Афлатун Амашов.
Затем законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.
Он состоит из 9 глав и 78 статей и определяет организационные, правовые и экономические основы деятельности в сфере медиа, а также общие правила получения, подготовки, передачи, производства и вещания массовой информации.