В Милли Меджлисе в первом чтении принят законопроект "О целевых финансовых санкциях"

Милли Меджлис в первом чтении принял новый законопроект "О целевых финансовых санкциях".

Милли Меджлис в первом чтении принял новый законопроект "О целевых финансовых санкциях".

Как передает Report, проект закона "О целевых финансовых санкциях", представленный президентом Азербайджана в порядке законодательной инициативы, подготовлен на основе рекомендаций рабочей группы по финансовым мероприятиям (FATF).

Законопроект устанавливает правовые основы и порядок применения целевых финансовых санкций в целях предотвращения терроризма, его финансирования и распространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

В законопроекте отмечается, что санкции будут применены к физическим лицам и организациям, установленным в соответствии с азербайджанским законодательством и международными соглашениями, а также в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН в рамках борьбы с терроризмом и финансированием терроризма, распространением ОМУ и финансированием его распространения.

Мерами целевых финансовых санкций являются запрет на прямое или косвенное использование активов вышеназванных физических лиц и структур и их замораживание для предотвращения финансирования терроризма и производства и распространения оружия массового поражения и его компонентов.

В случае принятия закона, он вступит в силу с 1 февраля 2023 года.