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В Милли Меджлисе в первом чтении принят законопроект "О целевых финансовых санкциях"

В Милли Меджлисе в первом чтении принят законопроект "О целевых финансовых санкциях" Милли Меджлис в первом чтении принял новый законопроект "О целевых финансовых санкциях".
Милли Меджлис
16 декабря 2022 г. 14:20
В Милли Меджлисе в первом чтении принят законопроект О целевых финансовых санкциях

Милли Меджлис в первом чтении принял новый законопроект "О целевых финансовых санкциях".

Как передает Report, проект закона "О целевых финансовых санкциях", представленный президентом Азербайджана в порядке законодательной инициативы, подготовлен на основе рекомендаций рабочей группы по финансовым мероприятиям (FATF).

Законопроект устанавливает правовые основы и порядок применения целевых финансовых санкций в целях предотвращения терроризма, его финансирования и распространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

В законопроекте отмечается, что санкции будут применены к физическим лицам и организациям, установленным в соответствии с азербайджанским законодательством и международными соглашениями, а также в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН в рамках борьбы с терроризмом и финансированием терроризма, распространением ОМУ и финансированием его распространения.

Мерами целевых финансовых санкций являются запрет на прямое или косвенное использование активов вышеназванных физических лиц и структур и их замораживание для предотвращения финансирования терроризма и производства и распространения оружия массового поражения и его компонентов.

В случае принятия закона, он вступит в силу с 1 февраля 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке “Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında” qanun layihəsi I oxunuşda qəbul edilib

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