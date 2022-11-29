В Милли Меджлисе в первом чтении обсуждается новый законопроект "О политических партиях"

12:29

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении обсуждается новый законопроект "О политических партиях".

Как сообщает Report, информацию о проекте предоставил заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель Комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Фазаил Ибрагимли.

Он отметил, что при разработке проекта был изучен опыт передовых стран, учтены политические системы и национальные особенности страны, а также рекомендации Венецианской комиссии по регулированию деятельности политических партий.

Затем новый законопроект был представлен на обсуждение депутатов.