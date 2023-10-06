Милли Меджлис принял заявление в ответ на предвзятую резолюцию Европарламента

Милли Меджлис принял заявление в ответ на предвзятую резолюцию Европейского парламента.
Как сообщает Report, текст заявления зачитал депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев.
Парламент Азербайджана решительно осудил резолюцию Европейского парламента.
В заявлении отмечается, что Азербайджан не имеет никаких обязательств перед Европейским парламентом.
"Милли Меджлис Азербайджана призывает руководство Европейского парламента остановить погрязшие в коррупции деструктивные и предвзятые силы и поддержать усилия по созданию мира и стабильности в регионе путем принятия объективных документов, отражающих новые реалии в регионе Южного Кавказа", - говорится в заявлении.
В парламенте Азербайджана создана комиссия по подготовке заявления в ответ на предвзятую резолюцию Европарламента.
Как сообщает Report, председателем комиссии назначен депутат Низами Сафаров.
Членами комиссии являются депутаты Эльман Мамедов, Агия Нахчыванлы, Турал Гянджалиев и Рази Нуруллаев.
В ходе обсуждений на заседании Милли Меджлиса заявления в ответ на предвзятую резолюцию Европарламента в отношении Азербайджана, спикер Сахиба Гафарова заявила, что все усилия Франции и других стран и организаций, которые не могут смириться с успехами Азербайджана, напрасны.
"Право и справедливость всегда на стороне Азербайджана. Азербайджан – сильное государство", - сказала она.