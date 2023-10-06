Милли Меджлис принял заявление в ответ на предвзятую резолюцию Европарламента

В парламенте Азербайджана создана комиссия по подготовке заявления в ответ на предвзятую резолюцию Европарламента.

Милли Меджлис принял заявление в ответ на предвзятую резолюцию Европейского парламента.

Как сообщает Report, текст заявления зачитал депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев.

Парламент Азербайджана решительно осудил резолюцию Европейского парламента.

В заявлении отмечается, что Азербайджан не имеет никаких обязательств перед Европейским парламентом.

"Милли Меджлис Азербайджана призывает руководство Европейского парламента остановить погрязшие в коррупции деструктивные и предвзятые силы и поддержать усилия по созданию мира и стабильности в регионе путем принятия объективных документов, отражающих новые реалии в регионе Южного Кавказа", - говорится в заявлении.

11:31

В парламенте Азербайджана создана комиссия по подготовке заявления в ответ на предвзятую резолюцию Европарламента.

Как сообщает Report, председателем комиссии назначен депутат Низами Сафаров.

Членами комиссии являются депутаты Эльман Мамедов, Агия Нахчыванлы, Турал Гянджалиев и Рази Нуруллаев.

В ходе обсуждений на заседании Милли Меджлиса заявления в ответ на предвзятую резолюцию Европарламента в отношении Азербайджана, спикер Сахиба Гафарова заявила, что все усилия Франции и других стран и организаций, которые не могут смириться с успехами Азербайджана, напрасны.

"Право и справедливость всегда на стороне Азербайджана. Азербайджан – сильное государство", - сказала она.