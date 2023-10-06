О нас

Милли Меджлис принял заявление в ответ на предвзятую резолюцию Европарламента

Милли Меджлис принял заявление в ответ на предвзятую резолюцию Европарламента В парламенте Азербайджана создана комиссия по подготовке заявления в ответ на предвзятую резолюцию Европарламента.
Милли Меджлис
6 октября 2023 г. 12:10
Милли Меджлис принял заявление в ответ на предвзятую резолюцию Европарламента

Милли Меджлис принял заявление в ответ на предвзятую резолюцию Европейского парламента.

Как сообщает Report, текст заявления зачитал депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев.

Парламент Азербайджана решительно осудил резолюцию Европейского парламента.

В заявлении отмечается, что Азербайджан не имеет никаких обязательств перед Европейским парламентом.

"Милли Меджлис Азербайджана призывает руководство Европейского парламента остановить погрязшие в коррупции деструктивные и предвзятые силы и поддержать усилия по созданию мира и стабильности в регионе путем принятия объективных документов, отражающих новые реалии в регионе Южного Кавказа", - говорится в заявлении.

11:31

В парламенте Азербайджана создана комиссия по подготовке заявления в ответ на предвзятую резолюцию Европарламента.

Как сообщает Report, председателем комиссии назначен депутат Низами Сафаров.

Членами комиссии являются депутаты Эльман Мамедов, Агия Нахчыванлы, Турал Гянджалиев и Рази Нуруллаев.

В ходе обсуждений на заседании Милли Меджлиса заявления в ответ на предвзятую резолюцию Европарламента в отношении Азербайджана, спикер Сахиба Гафарова заявила, что все усилия Франции и других стран и организаций, которые не могут смириться с успехами Азербайджана, напрасны.

"Право и справедливость всегда на стороне Азербайджана. Азербайджан – сильное государство", - сказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Avropa Parlamentinin qərəzli qətnaməsinə cavab bəyanatı qəbul edib - TAM MƏTN - YENİLƏNİB-2

Самое читаемое

Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
29 сентября 2023 г. 17:01
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
2 октября 2023 г. 22:13
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
3 октября 2023 г. 13:32
Полиция Чехии задержала белорусский автофургон с 33 нелегальными беженцами
Полиция Чехии задержала белорусский автофургон с 33 нелегальными беженцами
30 сентября 2023 г. 00:51
Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%
Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%
30 сентября 2023 г. 17:50
В международный розыск объявлены более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе
В международный розыск объявлены более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе
1 октября 2023 г. 10:55
Вице-премьер Италии: Главы МИД ЕС в Киеве обсудят вопрос восстановления Украины
Вице-премьер Италии: Главы МИД ЕС в Киеве обсудят вопрос восстановления Украины
2 октября 2023 г. 10:30
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса
2 октября 2023 г. 16:18
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
3 октября 2023 г. 20:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
4 октября 2023 г. 09:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi