В Милли Меджлисе создается комиссия в связи с восстановлением озера Гаджигабул

В целях проведения работ по оценке текущего состояния и восстановлению озера Гаджигабул будет создана комиссия, состоящая из членов комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

В целях проведения работ по оценке текущего состояния и восстановлению озера Гаджигабул будет создана комиссия, состоящая из членов комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Как сообщает Report, этот вопрос включен в план работы комитета на осеннюю сессию.

В плане работы комитета в рамках ”Национальной стратегии по совершенствованию управления твердыми бытовыми отходами в Азербайджанской Республике на 2018-2022 годы" предусматривается организация мероприятий по управлению отходами на Сураханском полигоне, организация комиссии из членов комитета для проведения работ по оценке текущего состояния и восстановлению озера Гаджигабул, проведение слушаний о влиянии глобального изменения климата на Азербайджан, решение проблем, связанных с питьевой и оросительной водой, организация дискуссий о качестве воды и технологиях ее очистки, а также дискуссий о создании "зоны зеленой энергии" и применении возобновляемых источников энергии во всех сферах экономики на основе принципов зеленого энергетического пространства и др.

План работы был вынесен на обсуждение и принят на сегодняшнем заседании комитета.