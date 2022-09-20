О нас

В Милли Меджлисе создается комиссия в связи с восстановлением озера Гаджигабул

В Милли Меджлисе создается комиссия в связи с восстановлением озера Гаджигабул В целях проведения работ по оценке текущего состояния и восстановлению озера Гаджигабул будет создана комиссия, состоящая из членов комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.
Милли Меджлис
20 сентября 2022 г. 14:59
В Милли Меджлисе создается комиссия в связи с восстановлением озера Гаджигабул

В целях проведения работ по оценке текущего состояния и восстановлению озера Гаджигабул будет создана комиссия, состоящая из членов комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Как сообщает Report, этот вопрос включен в план работы комитета на осеннюю сессию.

В плане работы комитета в рамках ”Национальной стратегии по совершенствованию управления твердыми бытовыми отходами в Азербайджанской Республике на 2018-2022 годы" предусматривается организация мероприятий по управлению отходами на Сураханском полигоне, организация комиссии из членов комитета для проведения работ по оценке текущего состояния и восстановлению озера Гаджигабул, проведение слушаний о влиянии глобального изменения климата на Азербайджан, решение проблем, связанных с питьевой и оросительной водой, организация дискуссий о качестве воды и технологиях ее очистки, а также дискуссий о создании "зоны зеленой энергии" и применении возобновляемых источников энергии во всех сферах экономики на основе принципов зеленого энергетического пространства и др.

План работы был вынесен на обсуждение и принят на сегодняшнем заседании комитета.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Hacıqabul gölünün bərpası üçün Milli Məclisdə komissiya yaradılır

Самое важное

Президент выделил средства на восстановление лачынских сел Забух и Сус
Президент выделил средства на восстановление лачынских сел Забух и Сус
20 сентября 2022 г. 15:09
Выделены средства на строительство села Шукюрбейли в Джабраиле
Выделены средства на строительство села Шукюрбейли в Джабраиле
20 сентября 2022 г. 14:58
Тела еще 95 армянских военнослужащих переданы противоположной стороне
Тела еще 95 армянских военнослужащих переданы противоположной стороне
20 сентября 2022 г. 13:40
Герои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
ФотоГерои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
19 сентября 2022 г. 19:50
В Азербайджане на строительство модульных школ выделено 5 млн манатов
В Азербайджане на строительство модульных школ выделено 5 млн манатов
19 сентября 2022 г. 15:19
Ильхам Алиев наградил работников нефтяной промышленности
Ильхам Алиев наградил работников нефтяной промышленности
19 сентября 2022 г. 15:14
Джейхун  Мамедов: Крокодиловы слезы Пелоси - всего лишь игра на публику
Джейхун  Мамедов: "Крокодиловы" слезы Пелоси - всего лишь игра на публику
19 сентября 2022 г. 12:33
Возбуждено уголовное дело по факту нападения армянских радикалов на посольство Азербайджана во Франции
Возбуждено уголовное дело по факту нападения армянских радикалов на посольство Азербайджана во Франции
19 сентября 2022 г. 12:03
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и госсекретарем США
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и госсекретарем США
19 сентября 2022 г. 00:32
Шарль Мишель позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Шарль Мишель позвонил президенту Ильхаму Алиеву
17 сентября 2022 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi