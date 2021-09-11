В Милли Меджлисе состоятся слушания в связи с семьями шехидов и ветеранами войны

"В ходе осенней сессии Милли Меджлиса планируется провести слушания в связи с поддержкой семей шехидов и ветеранов войны".

"В ходе осенней сессии Милли Меджлиса планируется провести слушания в связи с поддержкой семей шехидов и ветеранов войны".

Об этом Report сообщил председатель комитета по труду и социальной политике, депутат Муса Гулиев.

Он сказал, что включенный в план законодательных работ комитета законопроект "О благотворительной деятельности" был рассмотрен в рабочей группе.

"При подготовке законопроекта было изучено схожее законодательство различных стран. Также изучен опыт в сфере благотворительности Фонда Гейдара Алиева и Фонда YAŞAT", - отметил депутат.