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В Милли Меджлисе состоятся слушания в связи с семьями шехидов и ветеранами войны

В Милли Меджлисе состоятся слушания в связи с семьями шехидов и ветеранами войны "В ходе осенней сессии Милли Меджлиса планируется провести слушания в связи с поддержкой семей шехидов и ветеранов войны".
Милли Меджлис
11 сентября 2021 г. 14:13
В Милли Меджлисе состоятся слушания в связи с семьями шехидов и ветеранами войны

"В ходе осенней сессии Милли Меджлиса планируется провести слушания в связи с поддержкой семей шехидов и ветеранов войны".

Об этом Report сообщил председатель комитета по труду и социальной политике, депутат Муса Гулиев.

Он сказал, что включенный в план законодательных работ комитета законопроект "О благотворительной деятельности" был рассмотрен в рабочей группе.

"При подготовке законопроекта было изучено схожее законодательство различных стран. Также изучен опыт в сфере благотворительности Фонда Гейдара Алиева и Фонда YAŞAT", - отметил депутат.

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Версия на английском языке Azerbaijani Parliament to hold hearings on families of martyrs and veterans
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə şəhid ailələri və qazilərlə bağlı dinləmələr keçiriləcək

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