В Милли Меджлисе состоятся слушания по теме возвращения в Западный Азербайджан

25 сентября в Милли Меджлисе при организации комитета по правовой политике и государственному строительству парламента состоятся общественные слушания на тему "Возвращение в Западный Азербайджан: правовые аспекты"

25 сентября в Милли Меджлисе при организации парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству состоятся общественные слушания на тему "Возвращение в Западный Азербайджан: правовые аспекты".

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

На мероприятии состоится обмен мнениями по вопросам массового изгнания азербайджанцев с их исконных земель - территории нынешней Армении, правовым аспектам возвращения в Западный Азербайджан, правовой оценке преступлений, совершенных армянами, и другим вопросам.

В слушаниях примут участие депутаты Милли Меджлиса, члены общины Западного Азербайджана, представители правоохранительных органов, ученые-правоведы и исследователи, представители гражданского общества и эксперты.