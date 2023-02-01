В Милли Меджлисе состоится специальное заседание, посвященное 100-летию Гейдара Алиева

В Милли Меджлисе состоится специальное заседание, посвященное 100-летию Гейдара Алиева.

В Милли Меджлисе состоится специальное заседание, посвященное 100-летию Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на первом пленарном заседании весенней сессии парламента.

По ее словам, в ходе весенней сессии парламента особое внимание будет уделяться мероприятиям, посвященным 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева: "Милли Меджлис и его комитеты подготовили план мероприятий. Запланировано проведение специального заседания парламента, посвященного памяти великого лидера. Планируется организовать и другие мероприятия".