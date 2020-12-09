В Милли Меджлисе с участием главы ЦБА проходит заседание комитета

В Милли Меджлисе с участием главы ЦБА проходит заседание комитета

На заседании обсуждаются поправки в закон "О полном страховании вкладов", "О страховании вкладов", "О бухучете"

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Проходит заседание комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству. Как передает Report, в заседании принимают участие председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов, председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, исполнительный директор Фонда страхования вкладов Турал Пириев, заместитель исполнительного директора Фонда страхования вкладов Вугар Абдуллаев, гендиректор ЦБА Рашад Оруджев, директор юридического департамента ЦБА Рена Меликова, депутаты Милли Меджлиса. На заседании обсуждаются поправки в закон "О полном страховании вкладов", "О страховании вкладов", "О бухучете" и др. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на азербайджанском языке Elman Rüstəmov parlamentə gəldi, mühüm məsələlər müzakirə edilir