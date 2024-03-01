В Милли Меджлисе рассматривается законопроект об объединении и упразднении муниципалитетов

На заседании комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Азербайджана рассматривается проект закона об объединении, разделении и упразднении муниципальных образований.
Как сообщает Report, в повестку заседания включено обсуждение трех вопросов.
В рамках заседания рассматриваются в первом чтении проекты поправок к закону "Об объединении, разделении, упразднении муниципальных образований и их совместной деятельности", "О статусе муниципалитетов", а также законопроект "О частичном изменении административно-территориального деления Абшеронского района".