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В Милли Меджлисе рассматривается законопроект об объединении и упразднении муниципалитетов

В Милли Меджлисе рассматривается законопроект об объединении и упразднении муниципалитетов На заседании комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Азербайджана рассматривается проект закона об объединении, разделении и упразднении муниципальных образований.
Милли Меджлис
1 марта 2024 г. 11:23
В Милли Меджлисе рассматривается законопроект об объединении и упразднении муниципалитетов

На заседании комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Азербайджана рассматривается проект закона об объединении, разделении и упразднении муниципальных образований.

Как сообщает Report, в повестку заседания включено обсуждение трех вопросов.

В рамках заседания рассматриваются в первом чтении проекты поправок к закону "Об объединении, разделении, упразднении муниципальных образований и их совместной деятельности", "О статусе муниципалитетов", а также законопроект "О частичном изменении административно-территориального деления Абшеронского района".

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə bələdiyyələrin birləşməsi və ləğv edilməsi ilə bağlı qanun layihəsi müzakirə olunur

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