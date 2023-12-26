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В Милли Меджлисе прошла выставка о Западном Азербайджане

В Милли Меджлисе прошла выставка о Западном Азербайджане В Милли Меджлисе прошла выставка "Западный Азербайджан: карты, экспонаты, памятники, депортация".
Милли Меджлис
26 декабря 2023 г. 11:28
В Милли Меджлисе прошла выставка о Западном Азербайджане

В Милли Меджлисе прошла выставка "Западный Азербайджан: карты, экспонаты, памятники, депортация".

Как сообщает Report, на организованной Общиной Западного Азербайджана выставке представлены более 30 экспонатов.

Среди них Генеральная карта Кавказского региона 1858 г., подробная карта 1869 г., карта Эриванской крепости, изображения разрушенных памятников азербайджанской культуры, снимок Ханского дворца. На выставке представлена информация о соотношении азербайджанцев в общем численном составе Армянской ССР по данным на 1970 год.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParlamentdə "Qərbi Azərbaycan: Xəritələr, eksponatlar, abidələr, deportasiya" adlı sərgi keçirilib

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