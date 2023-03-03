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В Милли Меджлисе прошла встреча с членом Сената Франции Натали Гуле

В Милли Меджлисе прошла встреча с членом Сената Франции Натали Гуле Руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-французским межпарламентским связям Солтан Мамедов встретился с членом Сената Франции Натали Гуле.
Милли Меджлис
3 марта 2023 г. 20:00
В Милли Меджлисе прошла встреча с членом Сената Франции Натали Гуле

Руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-французским межпарламентским связям Солтан Мамедов встретился с членом Сената Франции Натали Гуле.

Как сообщает Report, в ходе встречи обсуждались новые реалии, сложившиеся в регионе после освобождения Азербайджаном своих земель от армянской оккупации в 2020 году, выполнение Арменией обязательств, исходящих из трехстороннего заявления, подписанного лидерами Азербайджана, России и Армении в ноябре 2020 года, ход мирных переговоров и другие вопросы.

Во встрече приняли участие член рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-французским межпарламентским связям Джаваншир Фейзиев, Турал Гянджалиев, Нигяр Арпадараи, посол Франции в Азербайджане Анн Буайон и другие официальные лица.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclisdə Fransa Senatının üzvü Natali Qule ilə görüş keçirilib

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