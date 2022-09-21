В Милли Меджлисе пройдут слушания в связи с оплачиваемым отпуском по отцовству

В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания в связи с оплачиваемым отпуском по отцовству.

В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания в связи с оплачиваемым отпуском по отцовству.

Как передает Report, об этом заявила председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на сегодняшнем заседании комитета.

По ее словам, в ходе осенней сессии комитет планирует провести общественные слушания с участием Азиатского банка развития и международных экспертов в связи с оплачиваемым отпуском по отцовству, закреплением в законодательстве отпуска по уходу за ребенком на основе гендерного равенства.