О нас

В Милли Меджлисе пройдут слушания в связи с оплачиваемым отпуском по отцовству

В Милли Меджлисе пройдут слушания в связи с оплачиваемым отпуском по отцовству В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания в связи с оплачиваемым отпуском по отцовству.
Милли Меджлис
21 сентября 2022 г. 15:40
В Милли Меджлисе пройдут слушания в связи с оплачиваемым отпуском по отцовству

В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания в связи с оплачиваемым отпуском по отцовству.

Как передает Report, об этом заявила председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на сегодняшнем заседании комитета.

По ее словам, в ходе осенней сессии комитет планирует провести общественные слушания с участием Азиатского банка развития и международных экспертов в связи с оплачиваемым отпуском по отцовству, закреплением в законодательстве отпуска по уходу за ребенком на основе гендерного равенства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani Parliament to hold hearing on paid paternity leave
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə atalıq məzuniyyətinin ödənişli olması ilə bağlı dinləmə keçiriləcək

Другие новости из категории

В законодательстве Азербайджана будет закреплено понятие родительский отпуск
В законодательстве Азербайджана будет закреплено понятие родительский отпуск
21 сентября 2022 г. 15:54
В Азербайджане внесут изменения в ряд законов, связанных с правами семьи, женщин и детей
В Азербайджане внесут изменения в ряд законов, связанных с правами семьи, женщин и детей
21 сентября 2022 г. 15:29
Эльман Насиров предложил подготовить законопроект О социальных сетях
Эльман Насиров предложил подготовить законопроект "О социальных сетях"
21 сентября 2022 г. 12:40
Председатель комитета ММ: Готов законодательный акт по возвращению в Карабах
Председатель комитета ММ: Готов законодательный акт по возвращению в Карабах
21 сентября 2022 г. 11:58
В ММ пройдет слушание по юридической оценке военных провокаций Армении против Азербайджана
В ММ пройдет слушание по юридической оценке военных провокаций Армении против Азербайджана
21 сентября 2022 г. 11:40
В Милли Меджлисе пройдут слушания по разработке законопроекта о диаспорских организациях
В Милли Меджлисе пройдут слушания по разработке законопроекта о диаспорских организациях
21 сентября 2022 г. 11:20
В Азербайджане водители такси смогут воспользоваться пакетом услуг ОМС
В Азербайджане водители такси смогут воспользоваться пакетом услуг ОМС
20 сентября 2022 г. 19:33
В Азербайджане предлагается расширить охват ОМС
В Азербайджане предлагается расширить охват ОМС
20 сентября 2022 г. 19:26
Названы основные проблемы в сфере трансплантации почек и печени
Названы основные проблемы в сфере трансплантации почек и печени
20 сентября 2022 г. 16:54
Ахлиман Амирасланов: Должен быть создан институт семейного врача
Ахлиман Амирасланов: Должен быть создан институт семейного врача
20 сентября 2022 г. 16:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi