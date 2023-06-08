В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания по Западному Азербайджану

12 июня в Милли Меджлисе пройдет общественное слушание на тему "Западный Азербайджан: подвергнувшееся геноциду историко-культурное наследие", организованное парламентским комитетом по культуре.

12 июня в Милли Меджлисе при организационной поддержке Комитета парламента по культуре состоятся общественные слушания на тему "Западный Азербайджан: наше историко-культурное наследие, подвергшееся геноциду. Возрождение историко-культурного наследия Западного Азербайджана".

Как сообщает Report, в слушаниях примут участие депутаты Милли Меджлиса, руководители соответствующих структур, ученые, исследователи, руководители медиа-организаций, представители неправительственных организаций страны.

Участники мероприятия поделятся своим видением и мнениями о геноциде азербайджанского историко-культурного наследия в Западном Азербайджане, информировании международного сообщества о фактах геноцида, восстановлении и возрождении историко-культурного наследия Азербайджана в этом регионе, а также выдвинут свои предложения по теме слушаний.