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В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания по Западному Азербайджану

В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания по Западному Азербайджану 12 июня в Милли Меджлисе пройдет общественное слушание на тему "Западный Азербайджан: подвергнувшееся геноциду историко-культурное наследие", организованное парламентским комитетом по культуре.
Милли Меджлис
8 июня 2023 г. 18:20
В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания по Западному Азербайджану

12 июня в Милли Меджлисе при организационной поддержке Комитета парламента по культуре состоятся общественные слушания на тему "Западный Азербайджан: наше историко-культурное наследие, подвергшееся геноциду. Возрождение историко-культурного наследия Западного Азербайджана".

Как сообщает Report, в слушаниях примут участие депутаты Милли Меджлиса, руководители соответствующих структур, ученые, исследователи, руководители медиа-организаций, представители неправительственных организаций страны.

Участники мероприятия поделятся своим видением и мнениями о геноциде азербайджанского историко-культурного наследия в Западном Азербайджане, информировании международного сообщества о фактах геноцида, восстановлении и возрождении историко-культурного наследия Азербайджана в этом регионе, а также выдвинут свои предложения по теме слушаний.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə Qərbi Azərbaycanla bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək

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