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В Милли Меджлисе пройдет международная конференция "Парламентаризм: традиции и перспективы"

В Милли Меджлисе пройдет международная конференция "Парламентаризм: традиции и перспективы" В Милли Меджлисе пройдет международная конференция "Парламентаризм: традиции и перспективы"
Милли Меджлис
6 декабря 2024 г. 14:32
В Милли Меджлисе пройдет международная конференция Парламентаризм: традиции и перспективы

В Милли Меджлисе Азербайджана с 6 по 8 декабря пройдет международная парламентская конференция на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы".

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса, в мероприятии примут участие около 100 представителей парламентов 13 стран и международных организаций.

Участники обсудят роль парламентов в происходящих в мире процессах, развитие традиций парламентаризма, возможности парламентской дипломатии, вклад парламентских дискуссий в решение современных глобальных вызовов.

В рамках конференции в Университете АДА также пройдет круглый стол на тему "Азербайджанский и турецкий примеры парламентов в общественной дипломатии".

Участники конференции посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана и ознакомятся с ведущимися там строительными и восстановительными работами.

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Версия на английском языке International Parliamentary Conference to be held at Milli Majlis
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə beynəlxalq parlament konfransı keçiriləcək

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