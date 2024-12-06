В Милли Меджлисе пройдет международная конференция "Парламентаризм: традиции и перспективы"

В Милли Меджлисе пройдет международная конференция "Парламентаризм: традиции и перспективы"

В Милли Меджлисе Азербайджана с 6 по 8 декабря пройдет международная парламентская конференция на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы".

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса, в мероприятии примут участие около 100 представителей парламентов 13 стран и международных организаций.

Участники обсудят роль парламентов в происходящих в мире процессах, развитие традиций парламентаризма, возможности парламентской дипломатии, вклад парламентских дискуссий в решение современных глобальных вызовов.

В рамках конференции в Университете АДА также пройдет круглый стол на тему "Азербайджанский и турецкий примеры парламентов в общественной дипломатии".

Участники конференции посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана и ознакомятся с ведущимися там строительными и восстановительными работами.