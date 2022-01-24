В Милли Меджлисе пройдет мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду

В Милли Меджлисе пройдет мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду.

В Милли Меджлисе пройдет мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду.

Как сообщает Report, это отражено в плане законодательной работы Комитета парламента по молодежи и спорту на весеннюю сессию 2022 года.

На сессии также предусмотрено обсуждение проекта закона “Об охране репродуктивного здоровья”, а также положений, касающихся молодежи в проекте закона “О высшем образовании”.

В то же время в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики от 5 января 2022 года в плане работы “Об объявлении 2022 года ”Годом Шуши”" большое место уделено проведению просветительских мероприятий молодежи, встреч членов комитета с членами семей шехидов и участниками войны, проживающими на территории, входящей в избирательные округа, мероприятий, посвященных Ходжалинскому геноциду, организации различных мероприятий, связанных с общественно-политическими событиями в стране.

Отметим, что сегодня на весенней сессии Милли Меджлиса состоялось первое заседание комитета по делам молодежи и спорта в онлайн-формате.