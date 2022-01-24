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В Милли Меджлисе пройдет мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду

В Милли Меджлисе пройдет мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду В Милли Меджлисе пройдет мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду.
Милли Меджлис
24 января 2022 г. 16:15
В Милли Меджлисе пройдет мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду

В Милли Меджлисе пройдет мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду.

Как сообщает Report, это отражено в плане законодательной работы Комитета парламента по молодежи и спорту на весеннюю сессию 2022 года.

На сессии также предусмотрено обсуждение проекта закона “Об охране репродуктивного здоровья”, а также положений, касающихся молодежи в проекте закона “О высшем образовании”.

В то же время в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики от 5 января 2022 года в плане работы “Об объявлении 2022 года ”Годом Шуши”" большое место уделено проведению просветительских мероприятий молодежи, встреч членов комитета с членами семей шехидов и участниками войны, проживающими на территории, входящей в избирательные округа, мероприятий, посвященных Ходжалинскому геноциду, организации различных мероприятий, связанных с общественно-политическими событиями в стране.

Отметим, что сегодня на весенней сессии Милли Меджлиса состоялось первое заседание комитета по делам молодежи и спорта в онлайн-формате.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə Xocalı soyqırımına həsr olunmuş tədbir keçiriləcək

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